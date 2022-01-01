Число политзаключенных в Белоруссии приближается к тысяче

Правозащитный центр «Весна» за декабрь добавил в соответствующий список еще более 80 человек. В сообщении говорится, что власти продолжают привлекать к уголовной ответственности участников протестных выступлений против фальсификации результатов президентских выборов, а также «инакомыслящих». В числе прочего задерживают граждан, участвующих в мирных акциях протеста и тех, кто использует бело-красно-белую символику. В прошлом месяце, по подсчетам правозащитников, произошло почти 30 административных арестов общей продолжительностью под 400 суток.