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22:04, 01 января 2022

Евро исполнилось 20 лет

С конца 1990-х единая европейская валюта была введена как единица для безналичных расчетов между странами, а три года спустя купюры и монеты заменили национальные валюты государств еврозоны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала евро не только одной из наиболее стабильных валют в мире, но и символом Евросоюза:

«Наша общая валюта, евро, наводит мосты между европейцами и открывает двери в мир. Может быть, вы помните это чувство, когда мы впервые держали в руках эти банкноты. Мы являемся крупнейшим игроком на мировом рынке, почти половина торговли осуществляется в евро. Его стабильность ценится во всем мире. Наша общая валюта является истинным символом силы Европы. Евро также отражает наши ценности. Это глобальная валюта для устойчивых инвестиций».

Европейский Центробанк сейчас готовит новый дизайн банкнот, добавила Урсула фон дер Ляйен.



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