В России, по оценкам полиции, новогодняя ночь прошла без нарушений общественного порядка

Об этом сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, порядок на улицах обеспечивали более 40 тысяч сотрудников МВД, а также Росгвардия, общественные организации и частные охранные структуры. В новогодних мероприятиях участвовали почти 2 миллиона человек, все они, заверила Волк, проводились с учетом эпидемиологической обстановки.

Между тем, судя по видео в соцсетях, в новогоднюю ночь тысячи людей столпились у входа на Красную площадь, которую закрыли перед праздником. Толпы заняли Манежную площадь и территорию у торгового центра «Охотный ряд». Многие были без масок.

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина считает, что столичные власти часто используют антиковидные ограничения в политических целях, а не для охраны здоровья граждан. Об этом она сказала в интервью «Эху Москвы».

Сейчас ограничения, установленные ночью в центре столицы, уже сняты.