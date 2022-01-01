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21:03, 01 января 2022

Российские атомные станции в прошлом году установили рекорд по выработке электричества

Все АЭС «Росэнергоатома» выдали более 220 миллиардов кВт*ч. Предыдущий максимум был зафиксирован еще 1988 году, когда советские станции выработали более 215 кВт*ч. Об этом сообщается на сайте компании. Самый большой вклад внесли Калиниинская, Балаковская и Ростовская АЭС – на них пришлась почти половина от всей выработки электроэнергии.


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