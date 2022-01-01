Власти Объединенных арабских эмиратов запретили непривитым гражданам выезжать заграницу

Ограничение вводится 10 января. Его объясняют всплеском заболеваемости во многих странах мира, сообщает агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел. Выезжать за пределы ОАЭ разрешат только тем, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям, а также в «гуманитарных случаях» и тем, кто должен получить за рубежом лечение.