Французские власти обязали детей с шести лет носить защитные маски

Антикоронавирусные ограничения ужесточены на фоне резкого всплеска заболеваемости – в стране выявили более 200 тысяч заражений в сутки. Как следует из постановления правительства, опубликованного на портале документов кабинета министров, новые правила начнут действовать с понедельника. Дети должны будут носить маски в общественных учреждениях, транспорте, заведениях общепита, на вокзалах и в храмах.

