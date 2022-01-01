Российский президент уволил помощника секретаря Совета безопасности

В указе об освобождении от должности Александра Абелина причина не разъясняется. Он проработал на этом посту чуть больше пяти лет, а до этого был сотрудником Экспертного управления президента России. Абелин также работал в министерстве экономики, в экономическом управлении главы государства и аппарате правительства.