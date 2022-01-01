Российский президент уволил помощника секретаря Совета безопасности

В указе об освобождении от должности Александра Абелина причина не разъясняется. Он проработал на этом посту чуть больше пяти лет, а до этого был сотрудником Экспертного управления президента России. Абелин также работал в министерстве экономики, в экономическом управлении главы государства и аппарате правительства.
2022-01-01T20:31:25+03:00
2022-01-01T20:31:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2961290-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 01 января 2022
Загрузка комментариев...