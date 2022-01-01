Владимир Путин наградил медиков за борьбу с пандемией

Как следует из указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации, более 60 человек получили ордена Пирогова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали Луки Крымского «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

Кроме того, те же указом за развитие своих сфер награждены работники строительства, транспорта, культуры и спорта и еще десяток человек отмечены в области внешней политики.