ЕСПЧ временно запретил экстрадировать в Белоруссию обвиняемого в причинении морального вреда милиционеру

Против Дмитрия Подлобникова на родине заведены сразу два уголовных дела по статьям о грубом нарушении порядка и насилии в отношении представителя власти. О запрете со стороны Европейского суда по правам человека в телеграм-канале написал руководитель правовых программ Московской Хельсинской группы Роман Киселев. По его словам, сейчас Подлобников – участник протестного движения 2020 года — находится в российском СИЗО.

ЕСПЧ уже трижды запрещал России высылать граждан Белоруссии на родину. В одном случае Москва это решение проигнорировала.