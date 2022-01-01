Всемирная организация здравоохранения включила в официальный перечень заболеваний зависимость от видеоигр

Документ в новом издании опубликован на сайте ВОЗ. Соответствующий диагноз врачи могут поставить в случае, если у человека из-за игр на протяжении года возникают проблемы в жизни, работе или учебе. Зависимость характеризуется постоянным или периодическим нарушением способности контролировать частоту или длительность времени, проводимого за видеоиграми в интернете или офлайн.