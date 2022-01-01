Всемирная организация здравоохранения включила в официальный перечень заболеваний зависимость от видеоигр

Документ в новом издании опубликован на сайте ВОЗ. Соответствующий диагноз врачи могут поставить в случае, если у человека из-за игр на протяжении года возникают проблемы в жизни, работе или учебе. Зависимость характеризуется постоянным или периодическим нарушением способности контролировать частоту или длительность времени, проводимого за видеоиграми в интернете или офлайн.
2022-01-01T19:32:41+03:00
2022-01-01T19:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 01 января 2022
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