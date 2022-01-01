Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли почти 900 автомобилей

Такие данные приводит министерство внутренних дел республики. Глава ведомства Жеральд Дарманен отметил, что по сравнению с предыдущими годами это число уменьшается. Так, например, в 2019 году, были сожжены почти полторы тысячи машин. При этом число задержаний наоборот растет. В отделы полиции попали порядка 400 человек. Еще почти 800 оштрафованы за нарушение масочного режима.