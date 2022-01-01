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19:31, 01 января 2022

Запад осудил ликвидацию «Мемориала»

В совместном заявлении США, Евросоюз, Австралия, Канада и Великобритания призвали Россию придерживаться своих международных обязательств в области прав человека и снова указали на то, что закон об иностранных агентах подавляет независимые голоса и «сужает пространство для гражданского общества».

Верховный суд постановил ликвидировать «Международный Мемориал*», мотивировав это систематическим нарушением законодательства. На следующий день Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал*». Обе организации в России признаны иностранными агентами.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.


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