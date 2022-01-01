Финский президент в новогоднем обращении назвал требования РФ о нерасширении НАТО противоречащими европейскому порядку

По словам Саули Ниинистё, в современном мире не должно быть никаких сфер влияния, а суверенное равенство всех государств остается основным принципом, который каждый доложен уважать.

В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Об этом в Москве заговорили на фоне нарастания напряженности возле украинской границы.

На эту проблему в своем новогоднем обращении обратил внимание и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении назвал своей главной задачей – завершение военных действий в Донбассе:

«К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше!»

Владимир Зеленский уверен, что эта цель осуществима.

10 января Россия и США должны провести переговоры по ситуации вокруг Украины, а 12 и 13 января пройдут заседания представителей Москвы и НАТО, а также ОБСЕ.