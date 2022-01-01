Федерация хоккея намерена проверить инцидент со снятием российской молодежной сборной с рейса в Канаде

В организации отметили, что хотят опросить представителей канадского перевозчика и узнать у них, причину отказа в перелете. Главный тренер спортсменов Сергей Зубов считает, что ситуацию намерено преувеличили, поскольку, несмотря на сообщения, никто не был пьян и не курил в самолете. Сам Зубов подчеркнул, что еще три года назад избавился от этой привычки. Ранее сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что молодежную сборную по хоккею сняли с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне из-за нарушения правил поведения. В частности, спортсмены якобы находились в состоянии алкогольного опьянения, некоторые из состава курили прямо на борту и отказывались надевать маски. Об этом писала и шведская журналистка Мари Леманн.

Главный тренер команды Сергей Зубов подчеркнул, что у каждого россиянина были средства индивидуальной защиты, однако в авиакомпании посчитали, что они надеты неправильно и после нескольких замечаний сняли сборную с рейса. Российская команда вылетит другим самолетом, через Торонто.

В чешской молодежной сборной заявили, что их игроков сняли с рейса по ошибке заодно с россиянами. Об этом пишет газета «Московский комсомолец». Менеджер национальной команды утверждает, что представители авиакомпании Air Canada разобрались в ситуации, извинились и сообщили, что чешская сборная может улететь этим же рейсом на следующий день. Он подтвердил, что россияне сидели в баре, а один из руководителей команды курил в тоннеле перед входом в самолет.

Спортсмены возвращаются домой досрочно из-за того, что Молодежный чемпионат в Калгари был отменен после случаев заражения коронавирусом среди игроков.