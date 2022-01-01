Хакеры, по сведениям Gulagu.net, в новогоднюю ночь атаковали сайты ФСБ и Министерства юстиции

Правозащитный проект отмечает, что официальные интернет-страницы ведомств работали с перебоями, а после 2 часов ночи появилось сообщение о проведении технических работ. Ответственность за кибератаку возложили на группировку Universal. Она же в конце декабря обрушилась на серверы ФСИН. Хакеры таким образом выразили солидарность с Gulagu.net. Правозащитники уже несколько месяцев публикуют видеодоказательства пыток в российских исправительных учреждениях.
2022-01-01T18:31:38+03:00
2022-01-01T18:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 01 января 2022
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