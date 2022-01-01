Хакеры, по сведениям Gulagu.net, в новогоднюю ночь атаковали сайты ФСБ и Министерства юстиции

Правозащитный проект отмечает, что официальные интернет-страницы ведомств работали с перебоями, а после 2 часов ночи появилось сообщение о проведении технических работ. Ответственность за кибератаку возложили на группировку Universal. Она же в конце декабря обрушилась на серверы ФСИН. Хакеры таким образом выразили солидарность с Gulagu.net. Правозащитники уже несколько месяцев публикуют видеодоказательства пыток в российских исправительных учреждениях.