В ЮАР сегодня простились с правозащитником и лауреатом Нобелевской премии архиепископом Десмондом Туту

Президент Республики Сирил Рамафоса выразил уверенность, что Десмонд Туту не хотел бы видеть собравшихся на прощании скорбящими. Он также подчеркнул огромную роль архиепископа в истории ЮАР:

«Если бы Десмонд Туту был здесь, он бы сказал: «Эй, эй, почему ты выглядишь таким мрачным, таким несчастным?» Он хотел бы, чтобы мы все улыбались. В то время как наш любимый Нельсон Мандела был отцом нашей демократии, Десмонд Туту был духовным отцом нашей новой нации. Он помог нам пережить болезненный переходный период и выбрать правильный путь. Он прожил свою жизнь честно и оставил нашу страну на гораздо лучшем этапе развития, чем прежде. Мы вспоминаем его с улыбкой».

Десмонт Туту скончался в прошлое воскресенье на 91-м году жизни. Он многократно выступал в защиту прав человека, женщин и детей, поддерживал право на аборты, осуждал войну в Ираке и Палестине.