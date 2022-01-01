Американские дипломаты призвали Белый дома опубликовать возможные санкции в отношении России

По мнению бывших послов США в Москве, российскому руководству следует знать с какими последствиями страна может столкнуться в случае вторжения на Украину. Это обращение свидетельствует о том, что у авторов нет влияния на действующую администрацию, сказал «Эху Москвы» бывший дипломат главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предупредил его о жестких санкциях.

Российские власти отвергают подозрения в подготовке к войне с Украиной. При этом Москва требует гарантий от США и НАТО, что Украина не вступит в альянс.