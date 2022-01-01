С начала года в России вырастут цены на некоторые виды товаров и услуг

Вредные привычки придется оплачивать дополнительно. Цены на крепкий алкоголь скорректируют с учетом инфляции, цен на сырье и роста акцизов. В среднем напитки подорожают на 10 процентов. Поллитра волки будет стоить минимум 261 рубль, коньяк – 480, а бренди и другие спиртосодержащие почти 350. Как сообщает РБК в Кремле не видят в этом особой позиции. Повышение диктуется экономическими соображениями. Сигареты вырастут в цене всего на 4 процента, что в пять раз ниже, чем в прошлом году, когда акцизы подняли на 20 процентов. Москвичам дороже обойдутся услуги общественного транспорта. По карте Тройка одна поездка будет теперь стоить 46 рублей, тогда как разовый билет – 61 рубль. На 4 процента вырастут цены на билеты на поезда дальнего следования.

Новые платежки за услуги ЖКХ россияне увидятся уже в феврале, хотя уже объявлено, рост тарифов составит около 6 процентов.