Тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов отрицает, что курил при посадке в самолет

По его словам, ситуация сильно преувеличена, и команду сняли с рейса не из-за курения или пьянства, а из-за неправильного ношения масок. Об этом Зубов сказал телеканалу «МатчТВ». При этом источник канала говорит, что Зубов курил в посадочном рукаве и напоминает, что тренер известен страстью к табаку и что ему даже разрешали курить в перерывах матчей НХЛ. С рейса из канадского Калгари во Франкфурт сняли молодежные сборные России и Чехии. Ожидается, что российские спортсмены вернутся в Москву завтра. Молодежный чемпионат мира по хоккею был отменен в Канаде из-за того, что коронавирусом заразились некоторые игроки.
2022-01-01T18:05:30+03:00
2022-01-01T18:05:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:05, 01 января 2022
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