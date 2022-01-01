В новогоднюю ночь тысячи людей столпились у входа на Красную площадь, которую закрыли накануне праздника

Незадолго до полуночи на Манежной площади выстроились несколько автозаков. Полиция через громкоговорители просила людей двигаться дальше, а не стоять у ограждений. По данным интернет-издания SOTA, почти поголовно у всех собравшихся проверяли документы, задерживали в основном мигрантов. Красную площадь перекрыли в рамках борьбы с распространением коронавируса, однако сотрудники ведомства объясняли ситуацию техническими причинами и сообщили, что вход откроют только в семь утра. Муниципальный депутат Владимир Залищак побывал у Кремля еще до закрытия Красной площади. На своем канале в видеосервисе YouTube он усомнился в необходимости таких ограничений.

Один из жителей столицы опубликовал видео в интернете с места событий и рассказал, что шел на Большой каменный мост, но полицейские никого не пропускали.

Людей собралось настолько много, что они заняли Манежную площадь и территорию у торгового центра «Охотный ряд». Часть из них были с детьми. Некоторые залезали на перила. Многие признались, что не знали о закрытии Красной площади и специально приехали, в том числе из других городов, чтобы отметить праздник здесь и посмотреть на салют. При этом большинство из присутствующих были без масок.

Власти Москвы часто используют коронавирусные ограничения скорее в политических целях, чем для охраны здоровья граждан, считает депутат Мосгордумы Дарья Беседина. Об этом она сказала в интервью «Эху Москвы». Столичная мэрия пока никак не прокомментировала случившееся. О закрытии Красной площади власти предупредили за день до Нового года.

Сейчас от ночных ограничений на главной площади страны ничего не осталось. Нет ни ограждений, ни автозаков, да и полицейских всего несколько человек. В основном они стоят поодаль и не реагируют на происходящее.

Зато желающий погулять в этот праздничный день очень много. На входах на территорию площади образуются небольшие скопления людей, который буквально жмутся друг к другу, чтобы побыстрее пройти. Судя по тому, что мне удалось увидеть, немало здесь и иностранцев, а также трудовых мигрантов. К ним, в отличие от вчерашнего дня, силовики не проявляют никакого интереса. В основном люди гуляют семьями, почти ни у кого на лице нет защитных масок, причём ни только на улице, но и в небольших кафе и на аттракционах. Все обнимаются, фотографируются и покупают сувениры, а экскурсоводы зазывают пришедших на экскурсии. Работает и ГУМ-каток, у касс которого толпятся люди. О необходимости соблюдать дистанцию и другие коронавирусные ограничения ничего кроме немногочисленных табличек, не напоминает.

Многолюдно так же на Манежной площади и на Никольской улице.