В Лос-Анджелесе умерла лауреат шести премий Emmy актриса Бетти Уайт

Она не дожила до своего столетия менее трех недель, пишет журнал People со ссылкой на агента артистки. Бетти Уайт является единственной актрисой, которая победила во всех возможных комедийных номинациях. Наиболее известна она по ролям в сериалах «Золотые девочки» и «Шоу Мэри Тайлер Мур».