Во Франции сегодня вступил в силу запрет на пластиковую упаковку фруктов и овощей

Президент Эммануэль Макрон ранее назвал ограничение настоящей революцией. По его словам, новая мера демонстрирует приверженность Франции к отказу от одноразового пластика к 2040-му году. Как передает британская медиакомпания ВВС, более трети фруктов и овощей во Франции продается в пластиковой упаковке. В прошлом году в стране запретили пластиковые соломинки, чашки и столовые приборы, а также коробки для еды из полистирола.
2022-01-01T17:33:41+03:00
2022-01-01T17:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 01 января 2022
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