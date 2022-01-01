Во Франции сегодня вступил в силу запрет на пластиковую упаковку фруктов и овощей

Президент Эммануэль Макрон ранее назвал ограничение настоящей революцией. По его словам, новая мера демонстрирует приверженность Франции к отказу от одноразового пластика к 2040-му году. Как передает британская медиакомпания ВВС, более трети фруктов и овощей во Франции продается в пластиковой упаковке. В прошлом году в стране запретили пластиковые соломинки, чашки и столовые приборы, а также коробки для еды из полистирола.