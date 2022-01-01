Телеканал «МатчТВ» подтверждает, что российских хоккеистов сняли с рейса в Канаде, в том числе из-за курения

По сведениям канала, с сигаретой был главный тренер Сергей Зубов во время посадки в самолет. «МатчТВ» отмечает, что Зубов – давний курильщик, и ему даже разрешали курить в перерывах матчей НХЛ. В то же время сам тренер в интервью каналу утверждает, что он бросил курить три года назад и что команду сняли, потому что некоторые неправильно носили маски. Шведская журналистка телеканала SVT Мари Леман, которая должна была вылететь тем же рейсом из Калгари во Франкфурт, написала в Twitter, что с рейса сняли молодежные сборные России и Чехии из-за пьянства, курения и отказа ношения защитных масок. Она отметила, что претензии возникли не ко всем россиянам. Ожидается, что завтра российские спортсмены вернутся в Москву. Молодежный чемпионат мира по хоккею был отменен в Канаде из-за случаев коронавируса среди игроков.