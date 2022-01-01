Правозащитный проект Gulagu.net утверждает, что в новогоднюю ночь хакеры атаковали сайты ФСБ и министерства юстиции

По данным проекта, ресурсы некоторое время работали с перебоями. В настоящее время никаких проблем с доступом нет. В Telegram-канале предположительно причастной к атаке хакерской группировке Universal появилось обращение к ФСБ с призывом очистить ряды от нечисти и содомитов, а также перестать пытать людей. Комментариев ФСБ и министерства юстиции по этому поводу нет. Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал ряд видео с пытками и изнасилованиями заключенных.