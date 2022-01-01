Правозащитный проект Gulagu.net утверждает, что в новогоднюю ночь хакеры атаковали сайты ФСБ и министерства юстиции

По данным проекта, ресурсы некоторое время работали с перебоями. В настоящее время никаких проблем с доступом нет. В Telegram-канале предположительно причастной к атаке хакерской группировке Universal появилось обращение к ФСБ с призывом очистить ряды от нечисти и содомитов, а также перестать пытать людей. Комментариев ФСБ и министерства юстиции по этому поводу нет. Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал ряд видео с пытками и изнасилованиями заключенных.
2022-01-01T17:32:19+03:00
2022-01-01T17:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 01 января 2022
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