Полицейский в Рязанской области погиб из-за запуска фейерверка

Об этом сообщают местные СМИ. Заряд попал 37-летнему мужчине прямо в голову. По факту его гибели проводится доследственная проверка. По данным «Интерфакса», в Москве от пиротехники пострадали более десяти человек. Некоторые из них были госпитализированы.
2022-01-01T17:03:23+03:00
2022-01-01T17:03:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:03, 01 января 2022
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