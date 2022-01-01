Полицейский в Рязанской области погиб из-за запуска фейерверка

Об этом сообщают местные СМИ. Заряд попал 37-летнему мужчине прямо в голову. По факту его гибели проводится доследственная проверка. По данным «Интерфакса», в Москве от пиротехники пострадали более десяти человек. Некоторые из них были госпитализированы.