Следственный комитет заинтересовался концертом музыканта Тилля Линдеманна в Новосибирске

Местные активисты опубликовали открытое письмо к депутатам Госдумы с просьбой противостоять на законодательном уровне различным, по их мнению, антикультурным явлениям и отменить выступление немецкого исполнителя, известного по участию в группе Rammstein, Тилля Линдеманна. Авторы указали, что им, как родителям, сложно ограждать детей от подобного творчества, которое, как отмечается, является посягательством на общественную нравственность и традиции. Активисты указывают, что музыкант уже имел проблемы с законом в России из-за своих провокационных песен и скандальных клипов. Они также упомянули высказывание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о необходимости дать отпор гибридной войне, которую ведут некоторые западные институты.

Ведомство пообещало проверить доводы новосибирских активистов и доложить о результатах.

Продюсер Тилля Линдеманна отказался комментировать требование отменить выступление музыканта.