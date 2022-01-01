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16:35, 01 января 2022

Во Франции с понедельника станет обязательным ношение защитных масок для детей с шести лет

Требование касается общественных мест, в том числе транспорта. В ряде городов, среди которых Париж, масочный режим действует даже на улицах. Ограничения ужесточают во Франции на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, которую связывают с распространением нового штамма «омикрон». Накануне в стране было официально выявлено более 230-ти тысяч новых заболевших за сутки. 


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