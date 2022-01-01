В Казахстане начал действовать так называемый «налог на Google»

Согласно принятым поправкам все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить в бюджет НДС по ставке 12%, передает «Интерфакс». По расчетам министерства экономики, это принесет бюджету дополнительно около двух миллиардов тенге в год, что по текущему курсу примерно 340 миллионов рублей.