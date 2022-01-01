В Казахстане начал действовать так называемый «налог на Google»

Согласно принятым поправкам все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить в бюджет НДС по ставке 12%, передает «Интерфакс». По расчетам министерства экономики, это принесет бюджету дополнительно около двух миллиардов тенге в год, что по текущему курсу примерно 340 миллионов рублей.
2022-01-01T16:34:39+03:00
2022-01-01T16:35:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 01 января 2022
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