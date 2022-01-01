Центробанк получил право вводить лимиты на выдачу потребительских кредитов

Ограничения будут устанавливать в зависимости от статуса организации, а также с учетом ряда характеристик, среди которых показатель долговой нагрузки, срок кредита и его сумма. Под новое правило подпадают не только банки, но и микрофинансовые организации. Ранее в ЦБ выражали обеспокоенность быстрым ростом в России потребительского кредитования.