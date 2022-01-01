С этого дня в России подорожают пиво и сигареты

Новая ставка акцизов на пиво вырастет на рубль до 24-х рублей за один литр. В отраслевой ассоциации отмечали, что в прошлом году рост акциза начал сказываться на потреблении на фоне снижающихся доходов покупателей. Что касается табака, то с этого дня запрещено продавать сигареты дешевле 112-ти рублей за пачку.