США, ЕС, Великобритания, Австралия и Канада выступили с совместным заявлением по поводу ликвидации в РФ «Мемориала»

США, ЕС, Великобритания, Австралия и Канада выступили с совместным заявлением по поводу ликвидации в России организации «Мемориал*». Представители этих стран выразили сожаление в связи с решениями двух российских судов и призвали Россию выполнять свои международные обязательства. В заявлении подчеркивается, что «Мемориал*» неуклонно выступает за защиту прав человека и что утверждения властей о том, что мирная работа правозащитников оправдывает экстремизм и терроризм, не могут быть приняты. Российские власти считают организацию «Мемориал*» иностранным агентом.
2022-01-01T16:33:04+03:00
2022-01-01T16:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 01 января 2022
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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