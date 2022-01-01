Дарья Беседина: Власти допустили столпотворение людей в центре Москвы, потому что это не было политическим вопросом

Власти допустили столпотворение людей в центре Москвы в условиях запрета одиночных пикетов, потому что это не было политическим вопросом. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала депутат Московской городской думы Дарья Беседина.

«Я понимаю, почему с пикетами, это вопрос политический, если у нас есть инструмент, чтобы запретить выражать мнение, мы им пользуемся, а когда нужно делать вещи организационные, реальные, где нужно применять какие-то навыки организации для того, чтобы людям было хорошо — это в принципе не самая главная задача, поэтому можно как-то, наверное, и подзабить, видимо так рассуждают у нас власти», – считает она.

Д.Беседина отметила, что городские власти должны были учесть желание людей отпраздновать Новый год и посетить Красную площадь. «На самом деле какая-то дурацкая история, потому что да, очевидно, что люди в Новый год будут гулять, очевидно, что люди в Новый год захотят пойти на Красную площадь, это понятная, естественная вещь. И городским властям нужно было продумать это заранее, каким-то образом сделать так, чтобы люди, которые хотят пойти гулять в центр, могли это сделать разумно, может быть не толпиться или как-то организованно толпиться. Но ничего этого очевидно сделано не было. Само по себе пребывание на воздухе не несет рисков для здоровья больших, насколько мы понимаем сейчас, но нужно учитывать, что в праздники люди празднуют», – заключила она.

В новогоднюю ночь сотни людей попытались попасть на закрытую Красную площадь. Ограничения объясняли необходимостью соблюдения антикоронавирусных мер.