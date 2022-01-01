В ЮАР сегодня простились с архиепископом Десмондом Туту

На панихиду в Собор святого Георгия в Кейптауне пришли не только члены семьи известного правозащитника и лауреата Нобелевской премии, но и политики. Так, к собравшимся обратился президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он выказал уверенность, что Десмонд Туту был бы рад видеть всех улыбающимися даже в такой момент.

Согласно завещанию Туту, его похоронили в простом сосновом гробу, ручки которого были выполнены из толстой бечевки. Президент также вручил вдове архиепископа национальный флаг в знак воинской дани уважения. После траурной церемонии гроб с телом нобелевского лауреата вывезли на кремацию, его прах будет захоронен в колумбарии собора, где он служил.

Десмонт Туту скончался в прошлое воскресенье на 91-м году жизни. В 1984 году «за мужество и героизм, проявленные в борьбе против апартеида» он был удостоен Нобелевской премии. Позднее возглавил Комиссию по правде и примирению, куда за помощью могли обратиться жертвы политики расовой дискриминации коренного населения страны.

Десмонт Туту многократно выступал в защиту прав человека, женщин и детей, поддерживал право на аборты, осуждал войну в Ираке и Палестине. Его знали далеко за пределами ЮАР.