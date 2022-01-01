Число политзаключенных в Белоруссии, по данным правозащитников, достигло 970-ти

За месяц в этот список были включены свыше 80-ти человек. Об этом сообщили сегодня в правозащитном центре «Весна». Председатель организации Алесь Беляцкий также находится в этом перечне и остается под стражей. Правозащитники отмечают, что в Белоруссии продолжаются задержания участников мирных акций, а также тех граждан, которые используют бело-красно-белую символику – это цвета флага, который был государственным в начале XX века и несколько лет после распада СССР.
2022-01-01T16:06:23+03:00
2022-01-01T16:06:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 01 января 2022
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