Число политзаключенных в Белоруссии, по данным правозащитников, достигло 970-ти

За месяц в этот список были включены свыше 80-ти человек. Об этом сообщили сегодня в правозащитном центре «Весна». Председатель организации Алесь Беляцкий также находится в этом перечне и остается под стражей. Правозащитники отмечают, что в Белоруссии продолжаются задержания участников мирных акций, а также тех граждан, которые используют бело-красно-белую символику – это цвета флага, который был государственным в начале XX века и несколько лет после распада СССР.