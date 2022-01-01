Молодежные сборные России и Чехии не смогли вылететь из Калгари во Франкфурт

Хоккеистов обеих команд сняли с рейса за то, что они не соблюдали масочный режим, курили и были в нетрезвом состоянии.

Информацию, которую подтвердили все состоит в том, что обе команды не вылетели в Европу. В воскресенье они отправятся в Торонто и уже оттуда — в Германию. Далее мнения разошлись. Шведская журналистка Мэри Леман, которая летела тем же рейсом написала в своем твиттере о том, что игроки и представители обеих команд отказывались надеть маски, что в Канаде считается преступлением, а также были пьяны и курили. Впрочем, журналистка подчеркивает, что это касается далеко не всех россиян. Главный тренер сборной России Сергей Зубов со своей стороны указал в качестве причины только маски, не упомянув о других нарушениях. ТАСС со ссылкой на свои источники пишет о том, что сам Зубов курил по пути на борт, что и привело к тому, что в Канаде остались обе команды, при том, что финские хоккеисты благополучно поднялись в воздух. Напомню, что молодежный чемпионат мира был отменен после того, как в ряде команд, в том числе российской, обнаружили случаи коронавируса.

Ожидается, что сборная России прилетит в Москву в воскресенье. В Канаде пришлось задержаться двум хоккеистам – Матвею Мичкову и Даниле Юрову. Они находятся на карантине.