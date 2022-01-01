В Швейцарии с этого дня стало легче сменить пол

Для этого достаточно подать заявление и заплатить сбор в размере 75 франков. Это около 6 тысяч рублей по текущему курсу. Никакого медицинского освидетельствования или прохождения других процедур не требуется. То же самое касается и смены имени. Поправки в законодательство были приняты в октябре прошлого года. Если желающему сменить пол и имя меньше 16-ти лет, то понадобится согласие законного представителя.