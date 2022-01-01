Врачи с этого дня могут ставить диагноз, связанный с пристрастием к видеоиграм

Вступила в силу новая редакция Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, в которую включили игровое расстройство. Как передает ТАСС, для такого диагноза нужны три условия. Человек при таком расстройстве не контролирует, сколько времени играет, и осознает, что не может остановиться, а также жертвует прочими занятиями и увлечениями. При этом эти проявления должны повторяться или сохраняться на протяжении около года. Критики включения зависимости от видеоигр в реестр болезней и расстройств отмечали, что с таким подходом практически в любом занятии можно отыскать патологию.