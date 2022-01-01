В России начал действовать так называемый закон о приземлении западных технологических компаний

Он обязывает в том числе Google и Facebook открывать полноценные филиалы, которые смогут нести ответственность за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре сказали, что крайний срок для выполнения требований этого закона не установлен. В качестве меры принуждения могут ввести запрет на распространение рекламы, ограничения денежных переводов, а также заблокировать ресурс целиком. В декабре суд в Москве суммарно оштрафовал компании Google и Facebook на сумму более девяти миллиардов рублей за неисполнение требований об удалении запрещенного в России контента.