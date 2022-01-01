В России начал действовать так называемый закон о приземлении западных технологических компаний

Он обязывает в том числе Google и Facebook открывать полноценные филиалы, которые смогут нести ответственность за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре сказали, что крайний срок для выполнения требований этого закона не установлен. В качестве меры принуждения могут ввести запрет на распространение рекламы, ограничения денежных переводов, а также заблокировать ресурс целиком. В декабре суд в Москве суммарно оштрафовал компании Google и Facebook на сумму более девяти миллиардов рублей за неисполнение требований об удалении запрещенного в России контента.
2022-01-01T15:32:08+03:00
2022-01-01T15:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 01 января 2022
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