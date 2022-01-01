Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с рейса, как передает «Интерфакс», из-за пьянства и курения. Кроме того, они были без защитных масок. Агентство ссылается на журналиста шведского телеканала SVT. Хоккеисты должны были вылететь из канадского города Калгари в немецкий Франкфурт. В то же время агентство ТАСС пишет, что из числа российской сборной претензии возникли только к тренеру Сергею Зубову, который, по словам источника, закурил по пути в самолет. Молодежный чемпионат мира отменили в Канаде из-за того, что ряд игроков заразились коронавирусом.
2022-01-01T15:31:36+03:00
2022-01-01T15:43:31+03:00
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15:31, 01 января 2022
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