Разговор с Зеленским необходим Байдену в рамках подготовки к переговорам с Путиным – Александр Баунов

Разговор с Зеленским необходим Байдену в рамках подготовки к переговорам с Путиным. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

«Если есть намеченный разговор на высшем уровне с Путиным, Байден, желательно, чтобы не пришел на него с пустыми руками. В общем, этот разговор необходим перед разговором с Путиным. Во-первых, успокоить Зеленского, что за его спиной ничего не будет решено. Во-вторых, с ним советоваться, с ним разговаривать, вообще Украина — союзник, много раз на всех уровнях названа союзником, ей даны определенные авансы. В-третьих, все-таки понять, на что он готов пойти», – считает Баунов.

Журналист напомнил, что США воспринимают Украину как своего союзника. «Это же у нас считают, что Украина — марионетка, ее лишают того, что называют субъектность, у них ничего нет своего, что Америка скажет, то они и делают. Но мы же видим, что это не так, что, например, Лукашенко не делает всего, что скажет Путин? Ну и у них с Украиной такие же отношения, даже может быть более длинный поводок, суверенитет Украины никто не отменял. Да, есть определенная зависимость от финансовой помощи, есть желание не огорчить своего союзника, Киев не хочет огорчать Вашингтон, но ни один украинский президент не будет думать об этом в ущерб своей власти. Поэтому нужно говорить с Зеленским, попытаться убедить его что-то дать для переговоров с Путиным», – пояснил он.

Баунов считает, что возможность удовлетворить требования Путина к США зависит и от Украины. «Путин же выставил очевидные требования — не распространять военную инфраструктуру НАТО, вообще Запада на Украину. Но это зависит в том числе от Украины. Какие-то отозвать свои запросы может быть Украина может. В конце концов я писал до нового года, что «последний подход к Минску». Есть минское соглашение, если бы оно как-то сдвинулось, если бы оно как-то начало выполняться, может быть это бы здесь кого-то удовлетворило. Минск, Минск плюс, то есть Минск плюс некоторые обещания», – заключил он.



Президент США Джо Байден намерен 2 января провести телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. 10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности.