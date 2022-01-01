Молодежную сборную России по хоккею, по сведениям ТАСС, сняли с рейса в Канаде

Это произошло из-за нарушения правил главным тренером Сергеем Зубовым, говорит источник агентства. Претензий к игрокам не было. Шведский телеканал SVT сообщил, что Зубов закурил по пути в самолет. Кроме того, по информации канала, сняли с рейса Калгари-Франкфурт чешскую команду из-за пьянства и отсутствия масок. Молодежный чемпионат мира был отменен из-аз случаев коронавируса среди игроков.
2022-01-01T15:07:05+03:00
2022-01-01T15:07:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:07, 01 января 2022
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