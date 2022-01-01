Неизвестные, по данным агентства «Интерфакс», обстреляли дом брата бывшего руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова

Точное количество нападавших не уточняется. По предварительным данным, они произвели восемь выстрелов из огнестрельного оружия в новогоднюю ночь, после чего скрылись. Предположительно, для передвижения используют легковой автомобиль, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник. В результате обстрела никто не пострадал. По некоторым данным, в этот момент семьи не было дома. Отверстия от пуль нашли в стенах здания. Одна попала в окно. Оперативно задержать нападавших не удалось. Их объявили в розыск. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Предварительные версии случившегося не раскрываются. Неизвестен и мотив открывших стрельбу у дома брата экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Он возглавлял республику 12 лет.

В 2019 году Евкуров объявил о решении досрочно уйти в отставку на фоне протестов из-за подписания соглашения о границах с Чечней. Сейчас он занимает пост замминистра обороны России.