Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать в Белоруссию Дмитрия Подлобникова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядком и моральном воздействии на сотрудника милиции.

Запрет ЕСПЧ, который действует до 31 января, основан на статье, которая разрешает суду применять предварительные меры. Подлобников находился в СИЗО в России, однако еще 28 декабря адвокат Мария Красова рассказала телеканалу Дождь*, признанному российскими властями иностранным агентом о том, что его вывезли из камеры и встретится с Дмитрием она не смогла. Сейчас его местонахождение неизвестно. Красова предположила, что Подлобникова уже отправили в Белоруссию. Она также сообщила, что российская прокуратура отказала белорусским коллегам в выдаче на только основании статьи об участии в массовых беспорядках и в перечне обвинений появились еще несколько пунктов, в частности – моральное воздействие на сотрудника правоохранительных органов. По словам адвоката, обвинение строится на расшифровке переговоров. Подлобникову грозит до 7 лет лишения свободы.

ЕСПЧ уже запрещал России выдавать Минску гражданина Белоруссии Алесея Кудина, однако требование не было выполнено. Кудин был отправлен на родину и получил реальный срок.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.