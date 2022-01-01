Бывшие послы США в Москве призвали Белый дом обнародовать санкции в случае нападения России на Украину

Как передает Associated Press, обращение подписали в том числе экс-главы Дипмиссии Майкл Макфол и Александр Вершбоу. Они полагают, что Москву стоит предупредить о возможных последствиях, чтобы у российского руководства было ясное понимание масштабов тех мер, с которыми придется столкнуться. Обращение отставных дипломатов президенту США Джо Байдену свидетельствует о том, что они не имеют влияния на его администрацию, сказал радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор сайта Carnegie.ru и бывший дипломат Александр Баунов.

Баунов добавил, что среди политиков США есть определенные опасения, что президент Джо Байден не обладает достаточной твердостью.