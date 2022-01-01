В поликлиниках теперь будут оформлять только электронные больничные

В Фонде социального страхования отметили, что новая система, которая в качестве пилотного проекта действовала с 2017-го года, в период пандемии позволила снизить число контактов между людьми. При получении электронного больничного сотруднику не нужно лично предоставлять его работодателю, поскольку организация должна получить сведения автоматически.
2022-01-01T14:35:12+03:00
2022-01-01T14:35:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 01 января 2022
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