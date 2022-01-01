В поликлиниках теперь будут оформлять только электронные больничные

В Фонде социального страхования отметили, что новая система, которая в качестве пилотного проекта действовала с 2017-го года, в период пандемии позволила снизить число контактов между людьми. При получении электронного больничного сотруднику не нужно лично предоставлять его работодателю, поскольку организация должна получить сведения автоматически.