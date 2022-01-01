Курортный сбор в Сочи с этого дня вырос в пять раз – до 50-ти рублей в сутки

Власти региона объясняют, что это необходимо для финансирования работ по созданию и поддержанию туристических объектов. Курортный сбор в Краснодарском крае взымают с середины 2018-го года. В то же время власти Крыма в прошлом году ввели на такой сбор мораторий и подготовили законопроект о его упразднении.