Более десятка жителей Москвы пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь

Более десятка жителей Москвы, по данным «Интерфакса», пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь. Их состояние оценивается как удовлетворительное или средней степени тяжести. При этом несколько человек пришлось госпитализировать, сказал источник агентству. Накануне Нового года в мэрии сообщили, что организовали более 60-ти точек для запуска гражданами фейерверков.