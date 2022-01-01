Более десятка жителей Москвы пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь

Более десятка жителей Москвы, по данным «Интерфакса», пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь. Их состояние оценивается как удовлетворительное или средней степени тяжести. При этом несколько человек пришлось госпитализировать, сказал источник агентству. Накануне Нового года в мэрии сообщили, что организовали более 60-ти точек для запуска гражданами фейерверков.
2022-01-01T14:34:09+03:00
2022-01-01T14:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:34, 01 января 2022
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