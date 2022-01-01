В МВД не зафиксировали нарушений общественного порядка в Новый год

В ведомстве заявили, что в праздничных мероприятиях приняли участие около двух миллионов человек. Подчеркивается, что все они проводились с учетом складывающихся в регионах эпидемиологической обстановки, передает «Интерфакс». За порядками следили более сорока тысяч сотрудников МВД и военнослужащих Росгвардии, а также дружинников и представителей частных охранных структур.
2022-01-01T14:33:43+03:00
2022-01-01T14:33:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 01 января 2022
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