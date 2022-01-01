Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что пандемия в этом году закончится

При этом в своем новогоднем обращении глава государства отметил, что в ближайшее время страну ждут испытания.

Макрон добавил, что с пандемией можно справиться, если люди будут вести себя ответственно. В последние дни во Франции ежедневно фиксируют по 180-200 тысяч новых заболевших. Такой сильный рост заболеваемости связывают с распространением штамма «омикрон».

Об испытаниях во время пандемии говорил в своей проповеди и Папа Римский Франциск.

Понтифик добавил, что в условия пандемии также непросто живется семьям.