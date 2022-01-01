В Ингушетии неизвестные обстреляли дом брата экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова

В Ингушетии, по данным «Интерфакса», неизвестные обстреляли дом брата экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова. Пострадавших нет. На месте работают следователи. Нападавшие сделали не менее восьми выстрелов, после чего скрылись. Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008-го по 2019-й годы. Сейчас он занимает пост заместителя министра обороны России.
2022-01-01T14:05:28+03:00
2022-01-01T14:05:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:05, 01 января 2022
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